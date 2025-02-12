В Кашире выставили на торги подряд на строительство теплового пункта

Центральный тепловой пункт планируют построить на Юбилейной улице в Кашире, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служб Комитета по конкурентной политике Московской области.