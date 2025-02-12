В Кашире выставили на торги подряд на строительство теплового пункта

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Центральный тепловой пункт планируют построить на Юбилейной улице в Кашире, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служб Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить в районе дома №12 по Юбилейной улице центральный тепловой пункт, а также провести от него тепловые сети и сети горячего водоснабжения протяжённостью 6170 погонных метров», — говорится в сообщении.Все работы должны быть завершены в текущем году.
Начальная цена лота составляет 262 миллиона 578 тысяч 570 рублей, заявки принимаются до 21 февраля.
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Лев Каштанов