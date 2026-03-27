В Апрелевке достроили гостиницу на 76 номеров

27 марта 2026, 14:55

Гостиницу с 76 номерами, состоящую из семиэтажного и двухэтажного блоков, достроили на территории спортивного комплекса April Club в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Строительство началось в 2021 году. Рабочие успели возвести каркас. Но из-за того, что застройщик не оформил разрешение, проект заморозили. Возобновить работы удалось в 2024 году.





«Сейчас гостиницу общей площадью около семи с половиной тысяч квадратных метров полностью достроили. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию», — говорится в сообщении.