В Одинцовском округе приступили к строительству корпуса Лесногорской школы
Новый корпус Лесногорской школы начали строить в посёлке ВНИИСОК Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Корпус будет расположен на Липовой улице. Сейчас там ведутся подготовительные работы.
«Рабочие занимаются планировкой территории, устанавливают ограждения, обустраивают подъездные дороги и места складирования строительных материалов», — сказал глава подмосковного Минстройкомплекса Александр Туровский.В корпусе разместятся просторные универсальные и специализированные классы, а также зоны для творчества. А на прилегающей территории установят детские игровые и спортивные площадки и создадут места для отдыха.
Сдать объект в эксплуатацию должны в 2028 году.