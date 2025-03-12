В больницах Подмосковья открылись стационары кратковременного пребывания

В этом году посевная площадь в Подмосковье увеличится на 7% по сравнению с прошлым годом и составит 566,3 тысячи гектаров. Из них 102 тысячи гектаров (18%) заняты озимыми культурами, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.