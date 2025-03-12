В больницах Подмосковья открылись стационары кратковременного пребывания

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Стационары кратковременного пребывания начали работать в больницах Московской области, там пациентам оказывают помощь и проводят малотравматичные операции, при которых не нужно надолго оставаться в медучреждении, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В стационары кратковременного пребывания принимают как взрослых, так и детей. Помощь оказывается по различным профилям, включая хирургию, кардиологию, офтальмологию, акушерство и гинекологию и пр.», — рассказал зампред правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.Стационары кратковременного пребывания открылись на базе 16 больниц, включая Химкинскую, Сергиево-Посадскую, Жуковскую, Воскресенскую, Химкинскую и ряд других.
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