Строительная готовность детской поликлиники в Чехове достигла 65%

19 ноября 2025, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Четырёхэтажную детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, строят на улице Мира в Чехове. В настоящее время готовность объекта оставляет 65%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Общая площадь здания составляет более восьми с половиной тысяч квадратных метров. Там будет педиатрическое и стоматологическое отделения, а также залы для лечебной физкультуры и кабинеты массажа.





«Сейчас на объекте монтируют внутренние инженерные системы, завершают устройство навесного вентилируемого фасада и проводят благоустройство. По завершении отделочных работ начнётся монтаж оборудования», — говорится в сообщении.