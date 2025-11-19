В Подмосковье отремонтировали 300 км дорог опорной сети

19 ноября 2025, 14:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора обновили порядка 300 км покрытия на региональных дорогах, входящих в опорную сеть Московской области. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в подмосковном Минтрансе.





Ремонт провели на Старосимферопольском, Северном, Осташковском, Можайском шоссе и других участках.



Например, более 9 км покрытия обновили на дороге «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец», ранее ремонт проводили в 2018 году. На Волоколамском шоссе в черте Истры и Дедовска заменили порядка 12 км покрытия, а в Красногорске — более 4 км. В Ступино на трёх участках дороги «Ступино – Малино» обновили около 9 км покрытия. В Богородском округе на Носовихинском шоссе заменили 5,5 км покрытия, на Пятницком шоссе в Солнечногорске — около 13 км.



​Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области



«Приведение в нормативное состояние участков региональных дорог, входящих в опорную сеть и обеспечивающих бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства страны, — одна из ключевых задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году дорожники обновили покрытие и нанесли разметку на 60 региональных дорогах опорной сети Подмосковья в ходе ремонта по нацпроекту. Это позволило повысить безопасность и комфорт порядка 6 миллионов жителей и гостей региона на основных подмосковных шоссе», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.