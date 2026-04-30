В Подмосковье в майские праздники водителей проверят на трезвость и соблюдение ПДД

30 апреля 2026, 22:01

Трафик на дорогах Московского региона в первые майские выходные традиционно увеличивается. Из-за этого растёт и вероятность возникновения ДТП, предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Многие автомобилисты отправятся на праздники за город в места отдыха или на дачи. Скоростной режим на вылетных магистралях вырастет в среднем на 10 км/ч. Самыми загруженными днями будут вечер 30 апреля, утро 1 мая и вечер 3 мая.



В ведомстве призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила.

«Не оставляйте детей без присмотра. Следите, чтобы они катались на велосипедах и самокатах только в безопасных местах. Не допускайте их к управлению питбайками на дорогах общего пользования. Подавайте сами правильный пример: не садитесь за руль в состоянии опьянения, не спешите и не рискуйте на дорогах, держите дистанцию, водите спокойно, без резких манёвров», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.