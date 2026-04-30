В Подмосковье в майские праздники водителей проверят на трезвость и соблюдение ПДД
Трафик на дорогах Московского региона в первые майские выходные традиционно увеличивается. Из-за этого растёт и вероятность возникновения ДТП, предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Многие автомобилисты отправятся на праздники за город в места отдыха или на дачи. Скоростной режим на вылетных магистралях вырастет в среднем на 10 км/ч. Самыми загруженными днями будут вечер 30 апреля, утро 1 мая и вечер 3 мая.
В ведомстве призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила.
«Не оставляйте детей без присмотра. Следите, чтобы они катались на велосипедах и самокатах только в безопасных местах. Не допускайте их к управлению питбайками на дорогах общего пользования. Подавайте сами правильный пример: не садитесь за руль в состоянии опьянения, не спешите и не рискуйте на дорогах, держите дистанцию, водите спокойно, без резких манёвров», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.В подмосковной Госавтоинспекции, в свою очередь, пообещали провести во всех городских округах целевые профилактические мероприятия по выявлению водителей в нетрезвом состоянии, а также нарушающих другие требования ПДД, в том числе правила перевозки детей.
Сотрудники администраций муниципалитетов и волонтёры организуют дежурства в местах отдыха и притяжения жителей.
В МТДИ напомнили, что в Подмосковье стартовал мотосезон. Там призвали байкеров быть предельно внимательными, предсказуемыми при манёврах и не превышать скорость на дорогах.
При возникновении чрезвычайной ситуации или дорожной аварии следует звонить по телефону 112.