В десяти округах Московской области починили дорожные знаки

24 февраля 2026, 11:37

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые и отсутствующие знаки починили и восстановили на региональных дорогах в десяти подмосковных округах сотрудники Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели как в городской черте, так и в малых населённых пунктах.





«В городах дорожные знаки отремонтировали на Староситненском шоссе в Ступине, улице Кустарная в Талдоме, улице Академика Доллежаля в Подольске, улице Коншиных в Серпухове, улице Дзержинского в Ивантеевке и улице Ленина в Лобне», — говорится в сообщении.