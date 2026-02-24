В десяти округах Московской области починили дорожные знаки
Повреждённые и отсутствующие знаки починили и восстановили на региональных дорогах в десяти подмосковных округах сотрудники Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели как в городской черте, так и в малых населённых пунктах.
«В городах дорожные знаки отремонтировали на Староситненском шоссе в Ступине, улице Кустарная в Талдоме, улице Академика Доллежаля в Подольске, улице Коншиных в Серпухове, улице Дзержинского в Ивантеевке и улице Ленина в Лобне», — говорится в сообщении.Кроме того, дорожные знаки привели в порядок в деревне Федорцово под Сергиевым Посадом, в деревне Падиково округа Истра, на улице Панфилова в красногорском посёлке Нахибино и на Пироговском шоссе в деревне Высоково под Мытищами.