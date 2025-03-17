В Подмосковье до конца года откроют более 70 новых школ и детсадов

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30 новых школ, рассчитанных на 24,7 тыс. учеников, и 41 детский сад на 8,8 тыс. должны открыть в текущем году на территории Московской области. Об этом доложила на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и округов министр образования региона Ингрид Пильдес.
«В этом году уже открылось три школы на 3,3 тыс. мест — в деревне Ермолино Ленинского округа, деревне нагорное округа Мытищи и в реутовском микрорайоне 10А, а также и пять детских садов на тысячу мест — в Ленинском округе, Реутове, Красногорске, Домодедове и Богородском. А всего до конца года планируется открыть 41 детский сад и 30 школ: почти 25 тысяч мест обеспечим для школьников и почти 9 тысяч мест — для дошкольников», — сказала Ингрид Пильдес.Она добавила, что в марте текущего года должны быть открыты ещё три детсада на 400 мест — два в Одинцовском округе и один в Балашихе.
Ингрид Пильдес также сообщила, что ЕГЭ в 2025 году в Московской области будут сдавать 35.5 тыс. человек. А первоклассников в подмосковных школах на учебный год 2025/2026 ожидается более 106 тысяч.
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