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В Подмосковье до конца года откроют более 70 новых школ и детсадов

Фото: istockphoto.com/Zhang Shu

Фото: istockphoto.com/Zhang Shu

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30 новых школ, рассчитанных на 24,7 тыс. учеников, и 41 детский сад на 8,8 тыс. должны открыть в текущем году на территории Московской области. Об этом доложила на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и округов министр образования региона Ингрид Пильдес.
«В этом году уже открылось три школы на 3,3 тыс. мест — в деревне Ермолино Ленинского округа, деревне нагорное округа Мытищи и в реутовском микрорайоне 10А, а также и пять детских садов на тысячу мест — в Ленинском округе, Реутове, Красногорске, Домодедове и Богородском. А всего до конца года планируется открыть 41 детский сад и 30 школ: почти 25 тысяч мест обеспечим для школьников и почти 9 тысяч мест — для дошкольников», — сказала Ингрид Пильдес.
Она добавила, что в марте текущего года должны быть открыты ещё три детсада на 400 мест — два в Одинцовском округе и один в Балашихе.

Ингрид Пильдес также сообщила, что ЕГЭ в 2025 году в Московской области будут сдавать 35.5 тыс. человек. А первоклассников в подмосковных школах на учебный год 2025/2026 ожидается более 106 тысяч.

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#московская область
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В России пройдет федеральная информационная кампания «Останови огонь!»
17 марта 2025, 15:00

Фото: пресс-служба федерального агенства лесного хозяйства (рослесхоз)

С 15 марта по 30 сентября 2025 года в России пройдет федеральная информационная кампания «Останови огонь!», цель которой — снизить количество лесных пожаров, возникающих по вине человека, сообщает пресс-служба федерального агенства лесного хозяйства (рослесхоз).
По статистике, около 70% всех возгораний в лесах случаются из-за человеческой неосторожности: не потушенных костров, брошенных окурков, сжигания сухой травы.

Кампания включает комплекс мероприятий, направленных на информирование населения о правилах пожарной безопасности, предотвращение выжигания растительности и сохранение лесных экосистем.

Особое внимание будет уделено разъяснительной работе и вовлечению граждан в защиту природы.

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#пожарная безопасность
#лес
#деревья
#акции
#экология
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Родители Раменского проверили свои силы в ЕГЭ по математике
17 марта 2025, 14:39

Фото: пресс-служба федерального агенства лесного хозяйства (рослесхоз)

14 марта в Раменской школе №21 прошла акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В ней приняли участие родители, педагоги и руководители школ, чтобы испытать себя в сдаче ЕГЭ по математике, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Взрослые прошли все этапы экзамена: от заполнения бланков до выполнения заданий. Они на практике увидели, как организован контроль на входе, процесс печати и сканирования экзаменационных материалов.

«Главная цель — добавить родителям уверенности, что у их детей всё получится, и немного стабилизировать психологическое настроение, ведь в проведении итоговой аттестации нет ничего страшного», — отметила председатель комитета по образованию администрации Раменского округа Наталья Асеева.

В этом году в школах Раменского городского округа ЕГЭ предстоит сдать 1185 выпускникам. Организатор мероприятия — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

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#егэ
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#подмосковье
#раменский городской округ
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В Подмосковье более чем в два раза увеличили число лесных пожарных
17 марта 2025, 14:35

Фото: медиасток.рф

Пожароопасный сезон в Московской области, согласно прогнозам синоптиков, в этом году открывается раньше, чем обычно. О том, как в регионе ведётся подготовка к защите лесов от огня, доложил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и округов руководитель регионального Комлесхоза Евгений Агулов. медиасток.рф
«Увеличен штат и техническая обеспеченность. В частности, было 533 человека, стало 1272, а также была 271 единица техники, стало — 317. Кроме того, за счёт оптимизации наших подведомственных учреждений мы добавили 739 человек к лесным пожарным. Если раньше это были инспекторы, которые могли принять только первичные меры к пожаротушению, то сейчас это полноценные пожарные», — сказал Евгений Агулов.
Он добавил, что в регионе продолжается ремонт лесопожарных станций. Согласно плану, за период с 2022 по 2027 год каждую из 28 лесопожарных стаций региона должно коснуться обновление.

Система видеомониторинга для обнаружения лесных пожаров в Подмосковье также совершенствуется — увеличивается как количество видеокомплексов, так и качество их работы.

«Эффективность повышается за счёт ухода от ложных срабатываний. В этом помогает внедрение искусственного интеллекта. В прошлом году был запущен пилотный проект, он хорошо себя показал, и с 15 апреля усовершенствованный ИИ будет запущен по всему региону, чтобы диспетчеры не отвлекались на ложные вызовы — пар из котельных, испарения и пр.», — добавил Евгений Агулов.
Ведётся также работа по информированию населения: теперь через «Яндекс.навигатор» будут приходить уведомления о пожарной опасности и действующих запретах.

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#подмосковье
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В Подмосковье увеличивают эффективность автобусного сообщения
17 марта 2025, 14:04

Фото: медиасток.рф

Обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта является одним из важнейших направлений деятельности властей Московской области. Вопросы том, что предпринимается для обеспечения стабильного автобусного сообщения в регионе, обсудили в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и округов.
«Всё, что касается транспорта, требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, модернизацией, дополнительными ресурсами, которые мы туда направляем. (…) Запрос на качественное автобусное сообщение очень большой. Всё это требует очень серьёзного анализа и администрирования», — сказал Андрей Воробьёв.
Всего в Московской области в настоящее время действует 1,9 тыс. автобусных маршрутов, 80% из которых обслуживает компания «Мострансавто». Число жалоб на работу автобусов в регионе снижается.

«Жалобы касаются, в основном, нарушений графика, поведения водителей и состояния автобуса. По каждом из этих направлений проводится работа. В частности, нарушения графика происходит из-за простоя техники в ремонте, схода с линии и дефицита водителей. Для ускорения ремонта была организована круглосуточная работа слесарей за дополнительную плату, заключены контракты на текущий ремонт и усилена работа по гарантийному ремонту», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Он добавил, что для ликвидации дефицита водителей заключаются договоры с автошколами, организовано бесплатное обучение водителей категории D, кроме того, водители «Мострансавто» получают 50 тысяч рублей подъёмных, высокую зарплату и бесплатное проживание.

Кроме того, ведётся точечная работа по исправлению проблем на маршрутах, на которые часто поступают жалобы. В частности, на эти маршруты выпускают дополнительные автобусы, а также корректируют расписание в соответствии с потребностями пассажиров.

Отмечается, что с начала года на линии выпустили 69 новых автобусов, в том числе 50 — на проблемные маршруты. Кроме того, на 19% удалось сократить число машин, находящихся в ремонте. В результате количество жалоб существенно снизилось.

В свою очередь гендиректор АО «Мострансавто» Андрей Майоров отметил, что для водителей предприятия открывают столовые, ремонтируют общежития и обеспечивают стимулирующую оплату труда.

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#андрей воробьёв
#автобусы
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#минтранс мо
#московская область
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Подмосковные спортсменки завоевали награды чемпионата мира по боксу
17 марта 2025, 13:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Московской области Юлия Чумгалакова и Елена Бабичева на чемпионате мира по боксу среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Юлия Чумгалакова из Домодедова, выступавшая в весовой категории 48 килограммов, поднялась на вторую ступень пьедестала. В финальной схватке она уступила своей сопернице, представляющей Казахстан. А третье место в этой весовой категории поделили спортсменки из Узбекистана и КНДР», — говорится в сообщении.
Елена Бабичева из Королёва соревновалась в весовой категории 63 килограмма. Она выиграла бронзовую медаль. Золото в этой категории досталось представительнице Казахстана, а серебряная медаль — спортсменке из Таиланда.

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