Строительная готовность котельной в Воскресенске достигла 97%

30 октября 2026, 13:28

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Блочно-модульную котельную строят в Физкультурном переулке в Воскресенске. В настоящее время объект готов уже на 97%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой 29 многоквартирных домов, поликлинику, Дом культуры, детсады и школы, расположенные в Третьем квартале Воскресенска.





«Сейчас на площадке занимаются прокладкой внешних инженерных коммуникаций и благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.