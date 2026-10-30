Строительная готовность котельной в Воскресенске достигла 97%
Блочно-модульную котельную строят в Физкультурном переулке в Воскресенске. В настоящее время объект готов уже на 97%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой 29 многоквартирных домов, поликлинику, Дом культуры, детсады и школы, расположенные в Третьем квартале Воскресенска.
«Сейчас на площадке занимаются прокладкой внешних инженерных коммуникаций и благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.Оборудование котельной будет работать в автоматическом режиме. Все ключевые элементы и узлы снабдят датчиками, в режиме реального времени отправляющими информацию на пульт диспетчера.