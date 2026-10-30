Юные рапиристы из Подмосковья завоевали три медали всероссийского турнира
Две золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на всероссийском турнире по фехтованию среди спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет, посвященном памяти олимпийских чемпионов Валентины Прудсковой, Юрия Шарова и Юрия Сисикина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в Саратове с 21 по 26 октября. В них приняли участие более 600 фехтовальщиков из 25 российских регионов.
«Золото выиграла в личном первенстве среди девочке Милана Аллахвердиева из Химок. Серебро досталось москвичке, а третье место разделили спортсменки из Самарской и Курской областей», — говорится в сообщении.На высшую ступень пьедестала почёта поднялась также подмосковная сборная мальчиков, за которую выступали воспитанники Одинцовской спортшколы Георгий Шостак, Тимофей Фролов, Максим Бурбик и Георгий Кудеркин. Кроме того, Кудеркин стал вторым в личном первенстве.