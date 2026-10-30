Юные рапиристы из Подмосковья завоевали три медали всероссийского турнира

30 октября 2026, 12:27

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на всероссийском турнире по фехтованию среди спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет, посвященном памяти олимпийских чемпионов Валентины Прудсковой, Юрия Шарова и Юрия Сисикина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в Саратове с 21 по 26 октября. В них приняли участие более 600 фехтовальщиков из 25 российских регионов.





«Золото выиграла в личном первенстве среди девочке Милана Аллахвердиева из Химок. Серебро досталось москвичке, а третье место разделили спортсменки из Самарской и Курской областей», — говорится в сообщении.