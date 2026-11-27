27 ноября 2026, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Культурно-досуговый центр с концертной площадкой строят на улице Базаева в Шаховской. В настоящее время объект готов на 93%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Сдать дворец торжеств в эксплуатацию планируют во втором квартале 2027 года.





«Общая площадь здания составляет около двух тысяч квадратных метров. На первом этаже размещается зал торжественных приёмов с мужской и женской комнатами для переодевания. На втором этаже находится танцевально-банкетный зал. Это помещение оснастят светодиодным экраном шириной свыше шести метров, оборудованием для создания световых и дымовых эффектов, прожекторами и концертной акустикой», — говорится в сообщении.