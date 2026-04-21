На строительстве медцентра в Одинцове приступили к устройству подземной части

21 апреля 2026, 12:37

Медицинский центр с поликлиникой на 500 пациентов в смену, стационаром на 50 коек и подстанцией скорой помощи строят в микрорайоне Трёхгорка Одинцовского округа. В настоящее время готовность объекта составляет семь процентов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Строительство стартовало в феврале текущего года. На реализацию проекта предусмотрено около 1,9 млрд рублей.





«В настоящее время на площадке провели подготовительные работы и занимаются устройством подземной части здания», — говорится в сообщении.