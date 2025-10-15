Строительная готовность необычной школы в Ленинском округе превысила 67%

15 октября 2025, 10:02

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Школу, рассчитанную на 1675 учеников, строят по нестандартному проекту в ЖК «Первый квартал» на территории деревни Сапроново Ленинского городского округа. В настоящее время готовность объекта превышает 67%. Об этом сообщает пресс-служба главного управления строительного надзора Московской области.





Общая площадь здания составляет 27 тысяч квадратных метров. Это разноэтажный корпус под прозрачной крышей, в котором предусмотрены классы-трансформеры, лаборатории, мастерские, два спортивных зала и атриум с амфитеатром на 600 мест.





«Рядом со школой планируется обустроить стадион и создать плодовый сад с тактильными камнями, экспериментальный огород, а также парк с сенсорным лабиринтом», — отмечается в сообщении.