В Звенигороде сносят аварийную пятиэтажку на 60 квартир
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Пятиэтажный панельный дом на 60 квартир, находящийся в аварийном состоянии, сносят в поселке Санаторий «Поречье» города Звенигород Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1964 году, его общая площадь составляет более 4,4 тыс. квадратных метров. В связи с моральным и физическим износом конструктивных элементов здание признали аварийным и подлежащим сносу. В декабре 2024 года жильцов оттуда расселили», — говорится в сообщении.В настоящее время работы по сносу аварийной постройки продолжаются. Завершить эти работы планируется до конца июля.
Всего на территории Одинцовского округа было выявлено 996 аварийных зданий, недостроев и самостроев. Сейчас ликвидированы либо достроены и приведены в соответствие с нормами 824 объекта. Эта работа продолжается.