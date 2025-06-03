В Звенигороде сносят аварийную пятиэтажку на 60 квартир

03 июня 2025, 11:39

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Пятиэтажный панельный дом на 60 квартир, находящийся в аварийном состоянии, сносят в поселке Санаторий «Поречье» города Звенигород Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.







«Дом был построен в 1964 году, его общая площадь составляет более 4,4 тыс. квадратных метров. В связи с моральным и физическим износом конструктивных элементов здание признали аварийным и подлежащим сносу. В декабре 2024 года жильцов оттуда расселили», — говорится в сообщении.