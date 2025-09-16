В Реутове построят подземный паркинг почти на 1,1 тыс. машин

16 сентября 2025, 10:33

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Двухэтажный подземный паркинг на 1097 машино-мест построят на Юбилейном проспекте в Реутове. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Паркинг планировалось построить в составе ЖК «Новокосино-2», но застройщик обанкротился. Теперь проект реализует другая компания — АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения».





«Паркинг будет состоять из двух подземных этажей: на -1 этаже будет 540 машино-мест, а на -2 этаже — 557 машино-мест. Кроме того, там будет пять коммерческих помещений и 800 кладовых», — говорится в сообщении.