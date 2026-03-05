В Сергиевом Посаде начался капитальный ремонт спорткомплекса «Салют»
Рабочие приступили к капитальному ремонту спортивного комплекса «Салют», расположенного на Институтской улице в Сергиевом Посаде. Завершить обновление здания, общая площадь которого составляет более 3 200 квадратных метров, планируют в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт регионального бюджета.
«Сейчас на объекте проводится демонтаж. В работах заняты более 20 человек», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.В рамках капремонта в спорткомплексе обновят фасад, кровлю и входные группы, заменят водопровод, канализацию, электропроводку, двери, окна, сантехнику, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, завезут новую мебель и спортивный инвентарь.