В Сергиевом Посаде начался капитальный ремонт спорткомплекса «Салют»

05 марта 2026, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Рабочие приступили к капитальному ремонту спортивного комплекса «Салют», расположенного на Институтской улице в Сергиевом Посаде. Завершить обновление здания, общая площадь которого составляет более 3 200 квадратных метров, планируют в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт регионального бюджета.





«Сейчас на объекте проводится демонтаж. В работах заняты более 20 человек», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.