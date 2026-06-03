Фермерскому хозяйству в Чехове передали около 17 га земли
Участок площадью 16,9 га передали фермерскому хозяйству в округе Чехов для развития растениеводства. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Землю фермерство подучило на условиях аренды без торгов.
«Небольшую часть участка планируют использовать под выгул коней, а остальную — для выращивания овощей на открытом грунте и в теплицах. Сажать там будут картошку, свёклу, морковь, лук и пр.», — говорится в сообщении.Сейчас к участку прокладывают дорогу, а в следующем году фермеры приступят к подготовке земли под посадки. Кроме того, в хозяйстве построят собственное овощехранилище.
Ранее сообщалось, что фермерам Московской области передали в мае свыше 216,3 га земли.