Строительная готовность образовательного комплекса в Котельниках превысила 50%

09 февраля 2026, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы на 2100 учеников и детского сада на 350 воспитанников, возводят в микрорайоне Опытное Поле в Котельниках. В настоящее время готовность объекта составляет 51%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Строительство планируется завершить в декабре текущего года.





«В школьных корпусах размещается 84 кабинета, при этом для начальных классов предусмотрены свои помещения и отдельные входы. Проект также предусматривает столовую на 1050 мест», — говорится в сообщении.