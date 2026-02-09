Строительная готовность образовательного комплекса в Котельниках превысила 50%
Воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы на 2100 учеников и детского сада на 350 воспитанников, возводят в микрорайоне Опытное Поле в Котельниках. В настоящее время готовность объекта составляет 51%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Строительство планируется завершить в декабре текущего года.
«В школьных корпусах размещается 84 кабинета, при этом для начальных классов предусмотрены свои помещения и отдельные входы. Проект также предусматривает столовую на 1050 мест», — говорится в сообщении.Детский сад строится отдельно от корпусов школы, там расположено 14 групповых помещений со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами. На прилегающей территории для каждой из групп оборудуют свою площадку для прогулок.