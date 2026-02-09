Жителей Подмосковья предупредили о новой рассылке вирусных сообщений мошенников

09 февраля 2026, 11:28

Мошенники начали рассылать вирусные сообщения о начислении кешбэка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.





Сообщения содержат предложение «активировать» кешбэк за покупки на популярных маркетплейсах. В них имеется ссылка, которая ведёт на фейковый сайт, похожий на сайт банка или торговую площадку. Аферисты просят ввести логин, пароль и код из СМС, таким образом получая доступ к деньгам жертвы.



«Чтобы защитить себя, нужно следовать простым правилам: не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, заходить в онлайн-банк и маркетплейсы только через официальные приложения. Если ввели данные на фейковом сайте, срочно смените пароли, отвяжите карты и позвоните в банк. Будьте внимательны, не дайте мошенникам себя обмануть», – отметили в ведомстве.