Строительная готовность паркинга на 2549 машин в Люберцах превысила 50%
Многоуровневый паркинг, рассчитанный на 2 549 машин, строят на территории ЖК «Томилино Парк» в Люберцах. В настоящее время проект реализован более чем на 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Сейчас уже полностью готов каркас здания, кровля и каменная кладка.
Завершить строительство и сдать паркинг в эксплуатацию планируется до конца текущего года.«На объекте монтируют инженерные системы. В работах заняты около 40 человек», — говорится в сообщении.
Общая площадь девятиэтажного здания составляет свыше 75 400 квадратных метров. На первом этаже разместят автомойку и станцию техобслуживания. Кроме того, там предусмотрены коммерческие помещения площадью от 54 до 1 290 квадратных метров.