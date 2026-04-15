На скважине ВЗУ в Орехово-Зуевском округе установили новое оборудование
Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Современный насос установили на скважине водозаборного узла №2 в посёлке Верея Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Новое оборудование позволит обеспечить надёжное водоснабжение для более чем 2 400 жителей Вереи.
«На ВЗУ установлен центробежный водоподъёмный скважинный насос. Он предназначен для подъёма чистой воды из артезианских скважин», — отмечается в сообщении.В министерстве подчеркнули, что это оборудование отличается высокой надёжностью и долговечностью и может работать в сложных условиях.
