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В Щёлкове стартовало строительство детсада на 300 мест

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, начали строить в жилом комплексе «Новое Монино» на территории городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.
«В настоящее время на строительной площадке ведутся подготовительные мероприятия: участок расчищают и выравнивают. После этого начнётся разработка грунта до проектных отметок», — говорится в сообщении.
Общая площадь здания детсада составит 4,3 тыс. квадратных метров. Там будет 14 групповых ячеек, игровая зона, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога и медпункт. Групповые помещения для самых младших воспитанников, а также кухня, медблок и служебные помещения будут на первом этаже, а второй и третий отдадут под учебные комнаты для дошколят и бытовую инфраструктуру.

Закончить строительство должны с четвёртом квартале 2026 года.

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#щёлково
Готовность капремонта ДК в Климовске достигла 70%
07 марта 2025, 11:30

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания Дома культуры имени 1 Мая проводится в микрорайоне Климовск округа Подольск, в настоящее время готовность объекта составляет 70%, завершить работы планируется в текущем году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте, общая площадь которого составляет более 4,3 тыс. квадратных метров, проводят фасадные и отделочные работы, монтируют инженерные системы и параллельно завершают обновление кровли», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта в ДК должны утеплить фасад и крышу, обновить отделку помещений и входные группы, поменять все инженерные системы и сантехнику, а также окна и двери и установить новое оборудование. Прилегающая территория будет благоустроена.

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#капремонт
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Две части города Шатура свяжут новой автодорогой
07 марта 2025, 11:16

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Участок автомобильной дороги, который позволит попасть на Советскую улицу через Вокзальный проезд, построят в Шатуре в этом году, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Дорога протяжённостью 175 метров пройдёт рядом с железнодорожным вокзалом — там, где ранее находилась парковка. Ликвидировать парковку было решено в первую очередь из соображений безопасности.

«Решение принято для исключения различных инцидентов. Дорога пройдет по существующей парковке. В этой точке соединятся ул. Советская с Вокзальным проездом», —пояснил замглавы округа Александр Титов.
При этом со стороны улицы Строителей на дороге будут организованы парковочные карманы. Кроме того, предусмотрена установка наружного освещения, а для пешеходов организуют переход, по которому можно безопасно пройти от автостанции к ж/д вокзалу.

Все работы планируется провести в весенне-летний период.

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#дорога
#строительство
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В Мытищах завершили строительство завода по производству фермерских колбас
07 марта 2025, 10:58

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Строительство завода «Фермерские колбасы Подмосковья» завершили в Мытищах, предприятие, принадлежащее крестьянско-фермерскому хозяйству «Ерёмино Поле», получило разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Инвестиции в строительство завода составили свыше полумиллиарда рублей. На предприятии открывается более 100 вакансий», — отмечается в сообщении.
В месяц на заводе планируется выпускать 300 тонн колбасных изделий.

На территории завода разместили также магазин и пекарню с кафе, чтобы покупатели могли на месте попробовать продукцию местного производства.

Фермерское хозяйство «Ерёмино поле» существует с 2011 года, оно производит мясные деликатесы и колбасы и зарекомендовало себя высоким качеством продукции.

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В Подмосковье подали более 400 тысяч онлайн-заявлений на льготы многодетным
07 марта 2025, 10:44

Фото: istockphoto.com/Valeriia Kuznetsova

Свыше 400 тысяч заявлений на получение льготного статуса многодетной семьи подали в Московской области через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«С начала текущего года на подмосковном портале госуслуг подали свыше 8,6 тысяч заявлений на присвоение статуса многодетной семьи. Всего этой онлайн-услугой воспользовались более 400 тысяч раз», — говорится в сообщении.
Услуга «Присвоение льготного статуса многодетной семье» размещена в разделе «Личные документы», подразделе «Соцподдержке». Для получения этой услуги нужно авторизоваться, заполнить форму заявки и приложить нужные документы. Услуга предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней.

Отмечается, что эту услугу модно оформить и через мобильное приложение «Добродел».

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Загруженность дорог Подмосковья утром 7 марта составила четыре балла
07 марта 2025, 10:07

Фото: istockphoto.com/Valeriia Kuznetsova

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 7 марта, составила четыре балла по десятибалльной шкале, заторы отмечаются при проезде в сторону Москвы на двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к столице наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 965 тысяч машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе также напомнили, что 7 марта является предпраздничным днём, поэтому вечерний час пик начнётся раньше — около 15:00-16:00. Водителям рекомендуется учесть это и, по возможности, выбрать для поездки другое время.

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