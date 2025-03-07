В Щёлкове стартовало строительство детсада на 300 мест

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, начали строить в жилом комплексе «Новое Монино» на территории городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.
«В настоящее время на строительной площадке ведутся подготовительные мероприятия: участок расчищают и выравнивают. После этого начнётся разработка грунта до проектных отметок», — говорится в сообщении.Общая площадь здания детсада составит 4,3 тыс. квадратных метров. Там будет 14 групповых ячеек, игровая зона, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога и медпункт. Групповые помещения для самых младших воспитанников, а также кухня, медблок и служебные помещения будут на первом этаже, а второй и третий отдадут под учебные комнаты для дошколят и бытовую инфраструктуру.
Закончить строительство должны с четвёртом квартале 2026 года.
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Лев Каштанов