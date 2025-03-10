В Красногорске продолжается строительство ЖК «Ильинойс»

В подмосковном Красногорске продолжается строительство жилого комплекса «Ильинойс», за реализацию проекта отвечает ГК «Гранель». В рамках комплекса предусмотрена необходимая инфраструктура, включая детские сады и школы.
По государственной программе уже построен детский сад на 250 мест, в дальнейшем планируется возведение еще одного сада на 200 мест и реконструкция учебного блока гимназии № 7, рассчитанного на 975 учеников, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В настоящее время застройщик возводит жилой дом № 2, который включает два корпуса. Жилой дом № 2 рассчитан на 1637 квартир и оснащен подземной парковкой на 235 мест. Общая площадь здания превышает 100 тысяч кв. метров. На первом этаже разместятся объекты торговли и социальной инфраструктуры, включая аптеку, супермаркет и социальное учреждение. В жилом доме № 1 в новые квартиры переедут 1058 семей. Все здания ЖК «Ильинойс» будут иметь высоту от 23 до 24 этажей, теплоснабжение обеспечит собственная котельная. Комплекс относится к классу энергоэффективности «А».
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Дайана Хусинова