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В Красногорске продолжается строительство ЖК «Ильинойс»

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В подмосковном Красногорске продолжается строительство жилого комплекса «Ильинойс», за реализацию проекта отвечает ГК «Гранель». В рамках комплекса предусмотрена необходимая инфраструктура, включая детские сады и школы.
По государственной программе уже построен детский сад на 250 мест, в дальнейшем планируется возведение еще одного сада на 200 мест и реконструкция учебного блока гимназии № 7, рассчитанного на 975 учеников, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В настоящее время застройщик возводит жилой дом № 2, который включает два корпуса.

Жилой дом № 2 рассчитан на 1637 квартир и оснащен подземной парковкой на 235 мест. Общая площадь здания превышает 100 тысяч кв. метров. На первом этаже разместятся объекты торговли и социальной инфраструктуры, включая аптеку, супермаркет и социальное учреждение.

В жилом доме № 1 в новые квартиры переедут 1058 семей. Все здания ЖК «Ильинойс» будут иметь высоту от 23 до 24 этажей, теплоснабжение обеспечит собственная котельная. Комплекс относится к классу энергоэффективности «А».

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Загруженность подмосковных дорог утром 10 марта составила четыре балла
10 марта 2025, 10:01

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 10 марта, составила четыре балла по десятибалльной шкале, при этом на одной федеральной трассе и 16 шоссе наблюдаются пробки при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали свыше 995 тысяч машин, что на полтора процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В десяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения
10 марта 2025, 09:47

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Перильные, барьерные и тросовые ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограждения привели в порядок на улице Ленина в городе Лосино-Петровский, на Борисовском шоссе и улице Ворошилова в Серпухове, на улице Семенюка в Дмитрове, на улице Московская во Фрязине, Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на Дзержинском шоссе в Котельниках и на улице Гагарина в Жуковском», — говорится в сообщении.
Кроме того, ограждения починили на Осташковском шоссе в мытищинской деревне Пирогово, на Южном обходе Подольска и на 45-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово.

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Врач из Ступино приобрел трехкомнатную квартиру благодаря «Социальной ипотеке»
10 марта 2025, 09:45

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Ступино медицинский работник Антон Агуреев, работающий заведующим травматолого-ортопедическим отделением во взрослой поликлинике ГБУЗ МО «Ступинская клиническая больница», приобрёл просторную квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Его медицинский стаж составляет 8 лет, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«У меня среди родственников нет медиков, я — первый. Мне нравится оказывать помощь людям. Это всегда адреналин и огромная ответственность. На работу хожу с радостью, а вот дома, к сожалению, почти не бываю», — сказал он.
Антон и его жена воспитывают троих детей, поэтому вопрос жилья для них был особенно актуален.

«Купили "трешку" на вторичном рынке. Нам было важно, чтобы новое жилье было с ремонтом, поскольку хотелось освободить больше времени для семейной жизни и работы. Наша квартира в хорошем районе, рядом детские сады и школы», — сообщил Антон.

Социальная ипотечная программа была запущена в регионе в 2016 году по инициативе губернатора Московской области. В ней могут принять участие медики, учителя, молодые учёные, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Ознакомиться с полным перечнем специальностей, имеющих право на социальную ипотеку, и условиями её предоставления можно на сайте Министерства жилищной политики Московской области.

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В Подмосковье накрыли лабораторию по производству прекурсоров
10 марта 2025, 09:29

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Лабораторию по производству прекурсоров для дальнейшего изготовления наркотиков обнаружили полицейские в хозяйственной постройке на участке в селе Никольское Раменского округа, владельцем лаборатории оказался 38-летний приезжий из Ханты-Мансийского автономного округа, его задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина нашёл работу по изготовлению прекурсоров через один из мессенджеров. По указанию «работодателя» он оборудовал лабораторию, а всё необходимое для этого получил через тайники-закладки. К работе он приступил в январе текущего года», — говорится в сообщении.
В ходе обыска из лаборатории изъяли порошок, находившийся в бочке, стеклянной колбе объёмом 100 литров и в трёх пластиковых вёдрах. Исследование показало, что порошок из бочки является прекурсором, общий вес вещества составил около 50 килограммов. Остальной изъятый порошок будет проверен в ходе дальнейшего расследования.

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В Московской области рассказали об итогах работ инспекторского состава с 3 по 7 марта
10 марта 2025, 09:18

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области инспекторы Министерства по содержанию территорий и госжилинспекции проводят контроль за состоянием дворов, общественных пространств и придомовых территорий. Вместе с управляющими компаниями они занимаются ремонтом асфальтового покрытия, детских площадок и мест общего пользования в жилых домах.
В период с 3 по 7 марта в нескольких муниципалитетах провели работы по благоустройству.

Так, в Долгопрудном заделали выбоины во дворах домов № 7 на проспекте Ракетостроителей и № 7к11 на проспекте Пацаева. В Высоковске (г.о. Клин) в подвале дома № 23 на Текстильной улице восстановили теплоизоляцию трубопроводов горячего водоснабжения. В Лосино-Петровском на Октябрьской улице убрали аварийные деревья и вывезли порубочные остатки.

В округе Истра ликвидировали подтопление во дворе дома № 9 на улице Микрорайон. В Павловском Посаде отремонтировали элементы детской площадки и провели опиловку сухих деревьев на улице Вачевской. В Рузе отремонтировали кровлю дома № 10 на улице Ульяновской. В Дмитрове в подвале дома № 16А на улице Некрасова провели осушение и дезинфекцию.

В Сергиево-Посадском округе вывезли скопившиеся крупногабаритные отходы из подвала дома № 11 на Октябрьской улице и с технического этажа дома № 26 на улице Железнодорожной.

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