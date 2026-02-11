В Подмосковье начался приём заявок на конкурс студенческих экспедиций

11 февраля 2026, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

В Московской области стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». Он завершится 1 марта, сообщили в пресс-службе Президентской платформы «Россия – страна возможностей».