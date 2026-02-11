В Подмосковье начался приём заявок на конкурс студенческих экспедиций
В Московской области стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». Он завершится 1 марта, сообщили в пресс-службе Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
К участию в конкурсе приглашают представителей вузов, музеев, заповедников, волонтёрских центров, госкорпораций и местных сообществ. Команды должны включать до 18 студентов в возрасте от 18 по 35 лет и двух наставников.
Сроки экспедиции – с 1 июня по 30 ноября 2026 года, продолжительность – от двух до 14 дней.
Бюджет на одного участника не должен превышать 75 000 рублей. Темы экспедиций – образование, экология, социальная сфера, технологии, культура, урбанистика и развитие территорий.
Подать заявку и узнать подробную информацию о конкурсе можно на сайте программы «Открываем Россию заново». Список победителей конкурса появится 15 марта на нём, а также в сообществах программы в соцсетях. Архив успешных кейсов прошлых лет уже доступен для вдохновения и примера.
После определения победителей будет проработана программа экспедиции, отобраны участники, а затем организована работа на месте.
Экспедиции, прошедшие отбор на конкурсе, получат поддержку. Это уникальная возможность для организаций реализовать значимый проект и заявить о себе на федеральном уровне, а для студентов – внести вклад в развитие страны.
