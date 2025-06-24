В лесах Подмосковья установили 270 шлагбаумов и 550 противопожарных плакатов

24 июня 2025, 15:09

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 270 новых шлагбаумов, а также почти 550 противопожарных информационных знаков (аншлагов) установили в лесах Московской области, кроме того, завершены работы по ремонту уже имеющихся шлагбаумов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.







«В лесничествах региона установили 546 аншлагов и 272 новых шлагбаума, а также отремонтировали, обновили и заново покрасили 292 уже находящихся в эксплуатации шлагбаума. Кроме того, вдоль вылетных магистралей поставили 50 баннеров на противопожарную тематику», — сказал глава областного Комлесхоза Алексей Ларькин.