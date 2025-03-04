Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Химках приблизилась к 30%

Четырёхэтажную школу, рассчитанную на 1100 учеников, строят на территории жилого комплекса «Квартал Ивакино» в Химках, в настоящее время готовность объекта составляет 28%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Согласно проекту, общая площадь школы составляет 25,3 тыс. квадратных метров, там предусмотрены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские и помещения для групп продлённого дня, а также актовый зал, два спортзала с душевыми, два обеденных зала, информационно-библиотечный центр и медпункт с процедурной», — говорится в сообщении.На пришкольной территории будет обустроена большая спортивная зона с футбольным полем, беговой дорожкой и площадкой для волейбола и баскетбола, а также несколько игровых площадок и зона для выращивания растений.
Строительство школы ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
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Лев Каштанов