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Главная / Новости / Подмосковье/ Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Химках приблизилась к 30%

Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Химках приблизилась к 30%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Четырёхэтажную школу, рассчитанную на 1100 учеников, строят на территории жилого комплекса «Квартал Ивакино» в Химках, в настоящее время готовность объекта составляет 28%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Согласно проекту, общая площадь школы составляет 25,3 тыс. квадратных метров, там предусмотрены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские и помещения для групп продлённого дня, а также актовый зал, два спортзала с душевыми, два обеденных зала, информационно-библиотечный центр и медпункт с процедурной», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории будет обустроена большая спортивная зона с футбольным полем, беговой дорожкой и площадкой для волейбола и баскетбола, а также несколько игровых площадок и зона для выращивания растений.

Строительство школы ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#минжилполитики мо
#строительство
#химки
#школа
В муниципальном округе Шатура сожгли десять чучел Масленицы
04 марта 2025, 10:38

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Масленичные гуляния и проводы зимы провели в первое воскресенье марта в городских парках округа Шатура и рядом с сельскими ДК, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В частности, в городе Рошаль состоялся фестиваль-конкурс «Блины по правилам и без!», участники которого представили на суд жюри не только блины разных цветов, но и различные съедобные композиции. Для гостей также организовали мастер-классы и игровые площадки.

В селе Дмитровский Погост устроили фестиваль «Масленичное подворье 2025» с масленичным поездом, театрализованными представлениями и концертом. А в парке Шатуры гостей встречали с частушками артисты фольклорного ансамбля «Услада». Там же были организованы различные игры и забавы для взрослых и детей.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Завершились праздники сожжения чучела Масленицы. Всего было сожжено десять таких фигур. Отмечается, что эта традиция была возобновлена в округе Шатура после долгого перерыва.

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#шатура
#масленица
#праздник
#культура
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В Подмосковье стартовал отбор социальных НКО для получения информподдержки
04 марта 2025, 10:18

Фото: istockphoto.com/SewcreamStudio

Отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для оказания им информационной поддержки проводится в Московской области, заявки принимаются с 3 марта по 1 апреля, сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодёжной политики.
«Поддержка состоит в создании официальных сайтов организации и обеспечении их функционирования», — отмечается в сообщении.
На поддержку могут рассчитывать НКО, занимающиеся благотворительной деятельностью, помогающие беженцам и вынужденным переселенцам, пострадавших от стихийных бедствий или иных катастроф и конфликтов, А также НКО, работающие в сфере патриотического воспитания, просвещения, спорта и пр.

Подробная информация об условиях отбора и инструкция по подаче заявки размещена по ссылке.

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#помощь
#волонтеры
#московская область
#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 4 марта достигла пяти баллов
04 марта 2025, 09:57

Фото: istockphoto.com/SewcreamStudio

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 4 марта, достигла пяти баллов из десяти возможных, основные заторы отмечаются при проезде по направлению к столице на двух федеральных трассах и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пробки в сторону Москвы наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало более 967 тысяч машин, что на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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В деревенском доме в Подмосковье нашли нарколабораторию
04 марта 2025, 09:32

Фото: istockphoto.com/SewcreamStudio

Лабораторию по изготовлению метадона обнаружили полицейские в одном из частных домов в деревне Хвостово Дмитровского округа, также при силовой поддержке Росгвардии были задержаны пятеро подозреваемых в нелегальном обороте наркотиков — один москвич и четверо граждан одной из стран Балтии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В одной из комнат в частном доме в деревне Хвостово была оборудована нарколаборатория. Там полицейские обнаружили и изъяли канистры с реактивами и химическими жидкостями, стеклянные колбы, весы, противогазы, реактор и прочее оборудование, а также четырнадцать контейнеров и пакет с порошком», — говорится в сообщении.
Эксперты исследовали порошок из одного из контейнеров массой более 3,5 кг, выяснилось, что он содержит наркотик метадон. Остальное изъятое вещество будет исследовано в ходе работы над делом.

Отмечается, что трое подозреваемых были задержаны на месте, ещё двоих позже наши и задержали в Москве.

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#криминал
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#росгвардия
#мвд московской области
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Сборная Подмосковья победила на юниорском первенстве России по бадминтону
04 марта 2025, 09:18

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль завоевала сборная Московской области в командных соревнованиях на первенстве России по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В состав «золотой» сборной Подмосковья вошли Арина Вуйтикова, Марина Тарасова, Василиса Ицкова, Валентин Семёнов, Виктория Ерохова, Захар Кель, Варвара Скворцова, Артём Переверзев, Илья Козловский и Валерий Старостин», — говорится в сообщении.
Подмосковные спортсмены представляли шесть округов региона — Одинцовский, Щёлково, Раменский, Орехово-Зуевский, Воскресенск и Коломну.

Серебряную медаль первенства выиграла столичная сборная, а третье место разделили команды из Нижегородской области и Санкт-Петербурга.

Всего в соревнованиях, проходивших в Самаре 1-2 марта, приняли участие 16 команд.

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