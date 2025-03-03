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Главная / Новости / Подмосковье/ В Красногорске открыли новый детский сад на 200 мест

В Красногорске открыли новый детский сад на 200 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, открыли на территории жилого комплекса «Ильинские луга» в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В деском саду есть помещения для групп детей разных возрастов, кружковые, музыкальный и физкультурный залы. Окна спален и игровых выходят в сад, благодаря чему малышей не будет беспокоить уличный шум. Детский сад построен в соответствии с современными стандартами безопасности и по принципу безбарьерной среды — вход сделан на уровне земли, без ступенек», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что детский сад построен за счёт инвестора: в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

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#детсад
#строительство
В Подмосковье скорректировали режим работы четырёх светофоров
03 марта 2025, 10:37

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы четырёх светофоров оптимизировали на перекрёстках в трёх подмосковных округах — Красногорске, Дмитровском и Химках, информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры разметила в Telegram-канале ведомства.
«В Химках был скорректирован светофор на перекрёстке Молодёжной улицы с улицей Бабакина — там добавили особый режим работы в выходные. В Дмитрове изменения коснулись светофора, регулирующего перекрёсток Профессиональной и Ново-Рогачёвской улиц. Теперь для проезда с Ново-Рогачёвской включается отдельная фаза», — говорится в сообщении.
А в Красногорске изменили режим работы светофора на пересечении улиц Чапаева и Ново-Никольской с подключением кнопки вызова для пешеходов. Благодаря этому было увеличено время проезда по Волоколамскому шоссе. Кроме того, в посёлке Путилково округа Красногорск за счёт корректировки светофора у автобусной остановки «Торговый центр» было увеличено время проезда по Путилковскому шоссе.

Минтранс Подмосковья регулярно информирует жителей региона о событиях и проектах в сфере дорожной инфраструктуры и транспорта через свой Telegram-канал, а также официальную страницу в соцсети «ВКонтакте».

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#дороги
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Четыре подмосковных города вошли в топ-20 России по строительству квартир
03 марта 2025, 10:16

Фото: istockphoto.com/FOTOFORCE

Мытищи, Красногорск, Пушкино и Химки вошли в двадцатку российских городов с самым большим объёмом строящегося жилья в расчёте на душу населения, соответствующее исследование проведено РИА Новости.
Мытищи заняли в рейтинге четвёртое место. По состоянию на начало 2025 года там на одного жителя строится 3,41 кв. метра жилой площади. Красногорск оказался на пятом месте с 3,11 кв. метра строящегося жилья на человека. Подмосковный город Пушкино вышел на одиннадцатое место рейтинга: там строят 2,28 кв. метра жилья на человека. А Химки с показателем 2,15 кв. метра заняли тринадцатое место.

Отмечается, что первую тройку городов по строительству жилья составили Краснодар, Тюмень и Владивосток с 4,27 кв. м, 4,18 кв. м и 4,4 кв. м на человека соответственно. Москва в топ-20 не вошла.

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#подмосковье
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Жители Подмосковья могут оформить самозапрет на кредиты в цифровых зонах МФЦ
03 марта 2025, 10:02

Фото: пресс-служба Мингосуправления Московской области

Закон, позволяющий гражданам запретить банкам и организациям выдавать кредиты на свой имя, вступил в силу 1 марта. Оформить самозапрет можно через портал «Госуслуги», подать соответствующее заявление жители Московской области могут в цифровых зонах МФЦ, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Жители могут воспользоваться услугой по самозапрету на выдачу кредитов на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Московской области, а наши консультанты всегда подскажут, как это сделать», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
В министерстве отметили, что самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты. Снять самозапрет можно в любой момент, но для этого нужна будет усиленная квалифицированная электронная подпись.

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#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья 3 марта составила четыре балла
03 марта 2025, 09:51

Фото: пресс-служба Мингосуправления Московской области

Степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 3 марта, составила четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало около 958 тысяч машин, что на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#минтранс мо
#трафик движения
#дороги
#московская область
#подмосковье
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В жилом комплексе «Императорские Мытищи» будет построен третий корпус парковки
03 марта 2025, 09:48

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

ГК «Гранель» приступила к реализации третьего корпуса парковочного пространства в жилом комплексе «Императорские Мытищи». Министерство жилищной политики Московской области уже выдало разрешение на возведение третьего корпуса наземного паркинга, рассчитанного на 652 автомобиля.
Третья очередь парковочного комплекса займет более 24 тысяч квадратных метров. В рамках всего проекта планируется построить три корпуса общей вместимостью 1825 машино-мест. Новый объект будет оборудован современной системой видеонаблюдения и круглосуточным постом охраны для обеспечения безопасности.

На данный момент жители комплекса могут воспользоваться открытой парковкой на 505 мест, где уже созданы необходимые инфраструктурные элементы: проезды и тротуары общей площадью 1445 квадратных метров.

Жилой комплекс комфорт-класса «Императорские Мытищи» располагается в 7 километрах от МКАД. На сегодняшний день в эксплуатацию введено 16 корпусов, включающих 7141 квартиру. Для жителей работают образовательные учреждения: школа на 1100 мест и детский сад на 320 воспитанников. Общая площадь застройки составляет около 500 тысяч квадратных метров.

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