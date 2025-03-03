В Красногорске открыли новый детский сад на 200 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
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Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
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Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
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Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, открыли на территории жилого комплекса «Ильинские луга» в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В деском саду есть помещения для групп детей разных возрастов, кружковые, музыкальный и физкультурный залы. Окна спален и игровых выходят в сад, благодаря чему малышей не будет беспокоить уличный шум. Детский сад построен в соответствии с современными стандартами безопасности и по принципу безбарьерной среды — вход сделан на уровне земли, без ступенек», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что детский сад построен за счёт инвестора: в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.
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