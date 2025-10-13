Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Лосино-Петровском достигла 55%

13 октября 2025, 18:13

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу на 1100 мест строят в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского округа. В настоящее время готовность объекта составляет 55%. Информацию об этом пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области разместила в соцсетях ведомства.





Сейчас в здании утепляют фасад, в ближайшее время начнётся установка окон.





«В новой школе смогут заниматься 400 младшеклассников и 700 учеников средних и старших классов. Общая площадь здания составляет свыше 15 тысяч квадратных метров. Там разместят универсальные классы, лаборатории и мастерские, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, медпункт и пищеблок», — говорится в сообщении.