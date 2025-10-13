Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Лосино-Петровском достигла 55%
Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу на 1100 мест строят в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского округа. В настоящее время готовность объекта составляет 55%. Информацию об этом пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области разместила в соцсетях ведомства.
Сейчас в здании утепляют фасад, в ближайшее время начнётся установка окон.
«В новой школе смогут заниматься 400 младшеклассников и 700 учеников средних и старших классов. Общая площадь здания составляет свыше 15 тысяч квадратных метров. Там разместят универсальные классы, лаборатории и мастерские, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, медпункт и пищеблок», — говорится в сообщении.На пришкольной территории оборудуют футбольное поле, беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола и пр.
Открыт школу планируется 1 сентября 2026 года.
