Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в ЖК «Мытищи Парк» достигла 80%

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Школу, рассчитанную на 1,1 тыс. учеников, строят на территории жилого комплекса «Мытищи Парк» в городском округе Мытищи, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 80%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.