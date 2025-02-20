Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в ЖК «Мытищи Парк» достигла 80%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 1,1 тыс. учеников, строят на территории жилого комплекса «Мытищи Парк» в городском округе Мытищи, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 80%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас на объекте монтируют наружные и внутренние инженерные сети, а также лифты, кроме того, ведётся внутренняя отделка помещений. А с наступлением тёплой погоды рабочие примутся за благоустройство пришкольной территории», — говорится в сообщении.Согласно проекту, в четырёхэтажной школе общей площадью 13,3 тыс. квадратных метров будут универсальные учебные классы, мастерские, лаборатории и специализированные кабинеты для предметов естественнонаучного цикла, а также помещения для продлёнки с игровыми и спальнями. Кроме того, в здании предусмотрены два спортивных зала и один актовый, две столовые, библиотечный центр, а на прилегающей территории — спортивное ядро и учебно-опытная зона.
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Лев Каштанов