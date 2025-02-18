В Подмосковье с начала года поставили на кадастровый учёт 15 жилых домов

Пятнадцать жилых новостроек более чем на 6 тысяч квартир поставили на кадастровый учёт в Московской области с начала 2025 года, больше всего домов получило кадастровые номера в округе Красногорск, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.