В Подмосковье с начала года поставили на кадастровый учёт 15 жилых домов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Пятнадцать жилых новостроек более чем на 6 тысяч квартир поставили на кадастровый учёт в Московской области с начала 2025 года, больше всего домов получило кадастровые номера в округе Красногорск, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.
«Всего на кадастровый учёт поставлено пятнадцать домов на 6 075 квартир общей площадью свыше 470 тысяч квадратных метров. В том числе в округе Красногорск на кадастр поставлено три новостройки на 624 квартиры, в округах Пушкино и Кашира — по две новостройки на 783 и 249 квартир соответственно», — говорится в сообщении.Кроме того, по одному многоквартирному дому поставили на кадастровый учёт в округах Коломна, Котельники, Одинцовский, Ленинский, Химки, Электросталь, Дмитровский и Шатура.
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Лев Каштанов