В Голицыне снесли полуразрушенный дом на шесть квартир
Одноэтажный деревянный дом на шесть квартир, находившийся в полуразрушенном состоянии, снесли в городе Голицыно Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Дом построили в 60-х года ХХ века, он был расположен по адресу: 2-й рабочий переулок, 42.
«Со временем постройка обветшала, её признали негодной для проживания. Жильцов оттуда расселили, и с этого времени дом стоял заброшенным и разрушался. Местные жители неоднократно писали обращения через «Добродел» о необходимости ликвидировать ставшее опасным здание», — говорится в сообщении.Сейчас снос дома завершили, участок, который он занимал, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация округа.