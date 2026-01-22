В Голицыне снесли полуразрушенный дом на шесть квартир

22 января 2026, 14:42

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный деревянный дом на шесть квартир, находившийся в полуразрушенном состоянии, снесли в городе Голицыно Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Дом построили в 60-х года ХХ века, он был расположен по адресу: 2-й рабочий переулок, 42.





«Со временем постройка обветшала, её признали негодной для проживания. Жильцов оттуда расселили, и с этого времени дом стоял заброшенным и разрушался. Местные жители неоднократно писали обращения через «Добродел» о необходимости ликвидировать ставшее опасным здание», — говорится в сообщении.