Строительная готовность школы на 1675 мест в Ленинском округе приблизилась к 70%

Школу, рассчитанную на 1675 учеников, возводят в жилом комплексе «Первый квартал» на территории Ленинского округа, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 69%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Все инженерные системы сейчас в работе: внутреннее электроснабжение, отопление, канализация и водоснабжение, пожаротушение, охранная и пожарная сигнализации. На первом этаже запущено отопление, здесь же ведётся установка витражей и черновая отделка. Через две недели приступим к отделке на втором этаже», — рассказал технический директор компании-девелопера «Брусника» в Москве и Московской области Павел Балин.Отмечается, что в марте начнётся благоустройство пришкольной территории. Сдать школу-новостройку в эксплуатацию должны в текущем году.
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Лев Каштанов