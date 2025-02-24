В посёлке Монино построят ФОК на месте разрушенного бассейна

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Разрушенное здание плавательного бассейна снесли в посёлке Монино городского округа Щёлково, на этом месте появится физкультурно-оздоровительный центр, сообщает пресс-служба Мособлархитектуы.
«Бассейн был построен в 1950 году и принадлежал Военно-воздушной академии. В 2011 году из-за реорганизации академии бассейн перестал функционировать, здание стояло заброшенным и начало разрушаться. Объект передали в муниципальную собственность и после обследования внесли в список на ликвидацию. К тому же местные жители писали обращения через «Добродел» о необходимости снести аварийный объект», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В четвёртом квартале 2024 года здание бассейна снесли, а участок расчистили от строительного мусора. В настоящее время там уже ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Сдать новый ФОК в эксплуатацию должны в 2026 году.
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