Строительная готовность школы на 850 мест в ЖК «Мытищи Парк» превысила 30%

23 июля 2025, 09:29

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 850 учеников, строят на территории жилого комплекса «Мытищи Парк» в округе Мытищи. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 34%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Сейчас на объекте ведётся кладка стен и внутренних перегородок, завершаются монолитные работы в спортивном зале. В ближайшие месяцы строители займутся кровельными работами, остеклением и монтажом инженерных систем.





«Согласно проекту, школа будет состоять их двух блоков — трёхэтажного и четырёхэтажного. Общая площадь здания будет составлять более 11,7 тыс. квадратных метров. Для учеников предусмотрены универсальные классы, мастерские и лаборатории, два спортзала с раздевалками и душевыми, актовый зал, библиотечно-информационный центр с медиатекой и две столовые: для младшеклассников и учеников основной школы», — говорится в сообщении.