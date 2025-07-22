В деревне Власово по просьбам жителей обустроили новый пожарный водоём
В деревне Власово муниципального округа Лотошино по обращениям жителей обустроили пожарный водоём. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Новый объект осмотрели замглавы округа Вячеслав Попов и начальник сектора гражданской защиты и территориальной безопасности Пётр Паршин.
«Задача пожарного водоёма – обеспечить достаточное количество воды для тушения в случае возникновения пожара. Дома жителей близлежащих деревень в основном деревянные. При возгорании таких построек пожар может быстро перекинуться на соседние здания», – говорится в сообщении.Как отметил Попов, устройство пожарного водоёма обеспечит в населённом пункте все меры пожарной безопасности, что позволит минимизировать ущерб в случае пожара. Подрядчик благоустроил водоём, укрепил берега, сделал большую разворотную площадку для пожарного автотранспорта. В итоге объект получился красивым и ухоженным.