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В деревне Власово по просьбам жителей обустроили новый пожарный водоём

Фото: пресс-служба администрации м. о. Лотошино

В деревне Власово муниципального округа Лотошино по обращениям жителей обустроили пожарный водоём. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.



Новый объект осмотрели замглавы округа Вячеслав Попов и начальник сектора гражданской защиты и территориальной безопасности Пётр Паршин.

«Задача пожарного водоёма – обеспечить достаточное количество воды для тушения в случае возникновения пожара. Дома жителей близлежащих деревень в основном деревянные. При возгорании таких построек пожар может быстро перекинуться на соседние здания», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Лотошино
Как отметил Попов, устройство пожарного водоёма обеспечит в населённом пункте все меры пожарной безопасности, что позволит минимизировать ущерб в случае пожара. Подрядчик благоустроил водоём, укрепил берега, сделал большую разворотную площадку для пожарного автотранспорта. В итоге объект получился красивым и ухоженным.


Лора Луганская

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