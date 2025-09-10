Строительная готовность школы в ЖК «Резиденция Сколково» достигла 60%

10 сентября 2025, 09:36

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 750 учеников, строят на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково» в Одинцовском округе. Работы были начаты в сентябре 2023 года, сейчас готовность объекта составляет 60%. Об этом сообщает пресс-служба Минжилподитики Московской области.





Достроить школу и сдать её в эксплуатацию планируется в 2026 году.





«В настоящее время на объекте завершена установка монолитного каркаса здания и кладка наружных стен. На завершающем этапе находятся работы по устройству кровли и подключению к внешним инженерным системам. Продолжается монтаж внутренних инженерных систем. Кроме того, проводится планировка пришкольной территории», — говорится в сообщении.