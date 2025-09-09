Организаторы выборов в Подмосковье отработали действия в нештатных ситуациях
Члены подмосковных избирательных комиссий в преддверии Единого дня голосования отработали действия в нештатных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Члены ТИК и УИК завершили тренировки по отработке правил поведения на случай чрезвычайных происшествий. Члены комиссий отработали оперативную реакцию на попытки нарушения общественного порядка; обнаружение подозрительных предметов; пожар и эвакуацию граждан из помещения для голосования. В завершении тренировки состоялся разбор ошибок. Участникам рекомендовали повысить скорость и эффективности реагирования», – рассказали в пресс-службе.В этом году выборы депутатов в Советы депутатов в Московской области проходят 12-14 сентября. Проголосовать могут избиратели девяти округов – Балашихи, Дмитровского, Лыткарина, Молодёжного, Подольска, Фрязина, Шатуры, Электростали, а также Луховиц, где планируют довыборы на одно вакантное место.
10 млн 60 тыс. 117 избирателей должны будут выбрать 196 депутатов. Во время голосования в Подмосковье откроют 593 участка.
Проголосовать можно будет и в электронной форме. Для этого до 8 сентября нужно было заполнить заявление на сайте, используя учётную запись от портала госуслуг.