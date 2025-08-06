Строительная готовность склада плиточных покрытий в Ногинске достигла 65%

06 августа 2025, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Склад керамогранитной плитки из экоматериалов строят на территории Богородского округа, инвестором выступает Ногинский комбинат строительных изделий. В настоящее время готовность объекта составляет 65%. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Сейчас на объекте ведётся устройство внутренних инженерных сетей. Строительство планируется завершить во втором квартале 2028 года.





«Согласно проекту, на новом складе будет около 8 тысяч паллето-мест. Там можно будет одновременно хранить 7,3 тыс. тонн плитки», — отмечается в сообщении.