Строительная готовность станции скорой помощи в Михневе достигла 80%
Подстанцию скорой медицинской помощи, рассчитанную на дежурство пяти бригад в смену, строят в посёлке Михнево городского округа Ступино. В настоящее время готовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Общая площадь двухэтажного здания составляет около двух тысяч квадратных метров. Объект возводят по модульной технологии.
В постройке предусмотрены комнаты для отдыха медиков и водителей, кабинеты для предрейсовых осмотров, диспетчерская служба, столовая и различные вспомогательные помещения.«Сейчас рабочие красят стены в помещениях и на лестничных пролётах, укладывают линолеум, монтируют инженерные сети и подвесные потолки. На прилегающей территории обустраивают проезды и тротуары», — говорится в сообщении.
Сдать подстанцию в эксплуатацию планируется в начале 2026 года.