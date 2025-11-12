Достижения.рф

Строительная готовность станции скорой помощи в Михневе достигла 80%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Подстанцию скорой медицинской помощи, рассчитанную на дежурство пяти бригад в смену, строят в посёлке Михнево городского округа Ступино. В настоящее время готовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Общая площадь двухэтажного здания составляет около двух тысяч квадратных метров. Объект возводят по модульной технологии.

«Сейчас рабочие красят стены в помещениях и на лестничных пролётах, укладывают линолеум, монтируют инженерные сети и подвесные потолки. На прилегающей территории обустраивают проезды и тротуары», — говорится в сообщении.
В постройке предусмотрены комнаты для отдыха медиков и водителей, кабинеты для предрейсовых осмотров, диспетчерская служба, столовая и различные вспомогательные помещения.

Сдать подстанцию в эксплуатацию планируется в начале 2026 года.

Лев Каштанов

