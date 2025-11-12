Строительная готовность станции скорой помощи в Михневе достигла 80%

12 ноября 2025, 13:27

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Подстанцию скорой медицинской помощи, рассчитанную на дежурство пяти бригад в смену, строят в посёлке Михнево городского округа Ступино. В настоящее время готовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Общая площадь двухэтажного здания составляет около двух тысяч квадратных метров. Объект возводят по модульной технологии.



