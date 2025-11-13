В Раменском провели урок мужества к Всероссийскому дню призывника

13 ноября 2025, 19:10

Фото: Раменский медиацентр

В военно-спортивном клубе «Олимп» при Раменском молодёжном центре прошёл урок мужества, посвященный Всероссийскому дню призывника. Мероприятие состоялось в виде интерактивной игры, рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.