В Раменском провели урок мужества к Всероссийскому дню призывника
В военно-спортивном клубе «Олимп» при Раменском молодёжном центре прошёл урок мужества, посвященный Всероссийскому дню призывника. Мероприятие состоялось в виде интерактивной игры, рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
В уроке участвовали студенты Раменского дорожно-строительного техникума и преподаватель ОБЖ Василий Турик. Студентов учили правильно наматывать портянки, пришивать пуговицы, определять магнитный азимут, разбираться в воинских званиях, пользоваться вольтметром и правильно читать условные знаки. Особый интерес вызвала викторина на знание военных определений, стрелкового оружия и дней воинской славы.
С 1992 года 15 ноября в стране отмечают Всероссийский день призывника. Призывниками в России называют лиц мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, которые по закону подлежать призыву на действительную военную службу в ряды Вооруженных сил.
Читайте также: