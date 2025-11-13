Школьники из Раменского округа познакомились с традициями в музее «Русская изба»

13 ноября 2025, 17:35

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

12 ноября учащиеся 1 «Д» класса Ганусовской школы посёлка Рылеево вместе с учителем Галиной Шишкиной и родителями посетили музей «Русская изба» в Доме культуры «Лель», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.







Экскурсию для гостей провела руководитель музея Лариса Моисеева. Она рассказала о традиционном крестьянском быте, истории деревень Панино и Нестерово, впервые упомянутых в писцовых книгах 1577 года.



Ребята узнали, как жили их предки, какие предметы использовали в быту и какие обычаи соблюдали. Особое внимание привлёк мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы-оберега.



Мероприятие завершилось дружеским чаепитием с блинами и сладостями. По словам организаторов, экскурсия подарила участникам новые знания и яркие впечатления.

