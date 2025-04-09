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Строительная готовность ЖК «Онегин» в Подмосковье превышает 50%

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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В городском округе Подольск Московской области продолжается строительство жилого комплекса «Онегин». Строительная готовность объекта превышает 50%, сообщает Министерство жилищной политики Московской области. Девелопером проекта выступает ГК «Развитие».
В корпусе 1Б продолжается возведение монолитного каркаса. Работы на техническом этаже и кровле находятся на завершающей стадии. С 3 по 15 этаж ведется каменная кладка.

В корпусе 1А завершаются кровельные и фасадные работы, монтаж вентиляции, обустройство внутренних инженерных сетей водопровода и канализации. Выполняется подготовка к монтажу лифтов, а также электромонтажные работы и кладка балконов. Строители приступили к монтажу стяжки полов и продолжают штукатурные работы. Монтаж окон завершен, в ближайшее время начнется установка витражей.

В составе ЖК «Онегин» — 10 секций высотой от 20 до 22 этажей. Проектом предусмотрено 802 квартиры, а также подземный и гостевой паркинг на 359 машино-мест. Для комплекса разработан ландшафтный дизайн закрытого двора.

Жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой: поблизости находятся детские сады, школа, объекты бытового обслуживания, магазины, кафе, пункты выдачи заказов, аптеки и медицинские учреждения. Вблизи расположены парк культуры и отдыха им. В. Талалихина и музей-заповедник «Подолье».

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Воробьёв: применение цифровых технологий позволяет действовать на опережение
09 апреля 2025, 10:15

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Применение цифровых технологий позволяет проще отслеживать, что происходит в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «Ведомостям».
«Мы принимаем решение не только по факту того, что случилось, а можем предвидеть, а значит, не допустить, действовать на опережение. Наша задача – чтобы всё, что раздражает человека, – мусор у подъезда, яма во дворе, – решалось быстро, а в будущем – происходило реже. Всё это имеет принципиально важное значение для управления территорией», – подчеркнул глава региона.
По словам Воробьёва, власти Подмосковья выстраивают систему, позволяющую везде одинаково быстро реагировать на сложные ситуации. Так он ответил на замечание о том, что Московская область – большая и разнообразная территория, где есть как мегаполисы и наукограды, так и сельские территории.
«Мы, конечно, стараемся. Но одинаково быстро и синхронно всё происходит только в совершенном мире. Если ты живёшь в Химках или в Мытищах, акценты одни, в Серебряных Прудах, Рошале, в Коломне или Озёрах, – другие. Вместе с тем общепринятые вещи мы стараемся улучшать в каждом городе без исключения», – сказал губернатор.
По словам Воробьёва, общие стандарты – это тепло в доме, качественная вода, дороги, автобус или парковка для автомобиля, школа в шаговой доступности, стационары и другие объекты здравоохранения – соответствующие стандарту. Рядом обязательно должен быть уютный парк.

Ранее в том же интервью Андрей Воробьёв заявил, что задача властей Подмосковья – сделать так, чтобы жители чувствовал перемены и планировали своё будущее в регионе.

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#андрей воробьёв
#цифровизация
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Сотрудники Городского парка Павловского Посада вышли на уборку снега
09 апреля 2025, 10:14

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Активная уборка снеговых навалов ведётся в Городском парке Павловского Посада силами сотрудников учреждения, они очищают от снега как основные парковые дорожки, так и пешеходные зоны, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Уборка снега в парке ведётся вручную и с использованием специальной техники, что позволяет убирать навалы снега быстро и эффективно. Особое внимание в ходе уборки уделяется участкам, где часто гуляют пожилые люди и посетители с детьми», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Команда Городского парка стремится как можно скорее завершить работы по уборке снега, чтобы жители могли в любую погоду прогуливаться по чистым дорожкам.

Снегопад в столичном регионе начался в воскресенье, 6 апреля. По данным синоптиков, зимняя погода с минусовыми температурами и снегом продлится до конца недели.

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#уборка
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Подмосковные производители овощей получат субсидии на агротехнологические работы
09 апреля 2025, 10:11

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В феврале Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило о начале приёма заявок на субсидии для региональных фермеров по различным направлениям.
Одной из первых стала программа субсидирования агротехнологических работ на полях с овощами открытого грунта. Отбор участников уже завершён, а общий объём финансирования этой программы господдержки в текущем году составил более 12,9 миллиона рублей.

Сельскохозяйственных производителей, которые получат субсидии:

  • ООО «Овощная компания АЭСО» — более 4,3 миллиона рублей;
  • ООО «Сергиевское» — 1,7 миллиона рублей;
  • ООО «Эко Фреш» — 1,6 миллиона рублей;
  • ООО «РАМЕНЬЕ» — 1,5 миллиона рублей;
  • ООО «Фермерский Агросоюз "За Родину"» — 1,4 миллиона рублей;
  • ООО «Весёлый агроном» — 842 тысячи рублей;
  • КФХ Соин Сергей Николаевич — 480 тысяч рублей;
  • КФХ Орлов Игорь Серафимович — 372 тысячи рублей.

В министерстве сообщили, что в прошлом году пять хозяйств из Дмитрова, Коломны и Каширы воспользовались этой мерой поддержки на общую сумму более 1,7 миллиона рублей. В 2024 году региональные фермеры собрали более 240 тонн овощей с 7,2 тысяч гектаров. Они выращивали такие культуры, как свёкла, капуста, морковь, кабачки, перец и лук.

Подробная информация о государственной поддержке доступна на интерактивном портале «Календарь мер поддержки».

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#предприятия
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Губернатор Воробьёв назвал главную обязанность подмосковных властей перед жителями
09 апреля 2025, 09:59

Андрей Воробьёв (Фото: сайт kremlin.ru)

Задача властей Подмосковья – сделать так, чтобы жители чувствовал перемены и планировали своё будущее в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «Ведомостям». Так он ответил на вопрос, стал ли он ближе к земле, отработав более 10 лет в парламенте и свыше 12 лет губернатором.
«Каждая работа по-своему сложна. В Госдуме ты несёшь ответственность за законы. Другое дело, насколько ты чувствуешь, как буква закона влияет на то, что происходит в жизни человека. Наша задача – управлять территорией так, чтобы житель чувствовал перемены, чтобы он хотел планировать своё будущее в Подмосковье. Для этого мы используем единственное возможное для управления большими системами – всё самое современное и умное. Сегодня это, прежде всего, цифра», – отметил глава региона.
Как напомнило издание, 8 апреля Воробьёв встретился с президентом Владимиром Путиным. Губернатор рассказал «Ведомостям» об управлении регионом с помощью цифры, о конкуренции с Москвой за кадры и бизнес и о модернизации коммунальной инфраструктуры после трудной зимы 2023 года.

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#андрей воробьёв
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В Шатуре открылся музыкальный конкурс-фестиваль им. Н.Н. Калинина
09 апреля 2025, 09:56

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Областной открытый музыкальный конкурс-фестиваль имени Н.Н. Калинина открылся в Шатурской детской школе искусств, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Конкурс-фестиваль проводится уже в четвёртый раз, в этом году его участниками стали свыше 300 юных певцов-народников и музыкантов, играющих на народных инструментах. В жюри вошли профессора академии им. Гнесиных, заслуженные артисты России», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Гостей и участников мероприятия поприветствовал глава округа Николай Прилуцкий, он пожелал юным музыкантам удачи, а членам жюри — принимать взвешенные решения.

Победители конкурса выступят вместе с ансамблем народных инструментов им. Зыкиной «Россия» на концерте, который состоится 19 апреля в корпусе лицея «Перспектива» в Шатуре.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

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