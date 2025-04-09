Строительная готовность ЖК «Онегин» в Подмосковье превышает 50%

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В городском округе Подольск Московской области продолжается строительство жилого комплекса «Онегин». Строительная готовность объекта превышает 50%, сообщает Министерство жилищной политики Московской области. Девелопером проекта выступает ГК «Развитие».
В корпусе 1Б продолжается возведение монолитного каркаса. Работы на техническом этаже и кровле находятся на завершающей стадии. С 3 по 15 этаж ведется каменная кладка.
В корпусе 1А завершаются кровельные и фасадные работы, монтаж вентиляции, обустройство внутренних инженерных сетей водопровода и канализации. Выполняется подготовка к монтажу лифтов, а также электромонтажные работы и кладка балконов. Строители приступили к монтажу стяжки полов и продолжают штукатурные работы. Монтаж окон завершен, в ближайшее время начнется установка витражей.
В составе ЖК «Онегин» — 10 секций высотой от 20 до 22 этажей. Проектом предусмотрено 802 квартиры, а также подземный и гостевой паркинг на 359 машино-мест. Для комплекса разработан ландшафтный дизайн закрытого двора.
Жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой: поблизости находятся детские сады, школа, объекты бытового обслуживания, магазины, кафе, пункты выдачи заказов, аптеки и медицинские учреждения. Вблизи расположены парк культуры и отдыха им. В. Талалихина и музей-заповедник «Подолье».
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В корпусе 1А завершаются кровельные и фасадные работы, монтаж вентиляции, обустройство внутренних инженерных сетей водопровода и канализации. Выполняется подготовка к монтажу лифтов, а также электромонтажные работы и кладка балконов. Строители приступили к монтажу стяжки полов и продолжают штукатурные работы. Монтаж окон завершен, в ближайшее время начнется установка витражей.
В составе ЖК «Онегин» — 10 секций высотой от 20 до 22 этажей. Проектом предусмотрено 802 квартиры, а также подземный и гостевой паркинг на 359 машино-мест. Для комплекса разработан ландшафтный дизайн закрытого двора.
Жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой: поблизости находятся детские сады, школа, объекты бытового обслуживания, магазины, кафе, пункты выдачи заказов, аптеки и медицинские учреждения. Вблизи расположены парк культуры и отдыха им. В. Талалихина и музей-заповедник «Подолье».
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Дайана Хусинова