Строительство детсада с бассейном в Коломне завершат в 2027 году

19 июня 2026, 17:53

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад с бассейном строят в микрорайоне Колычево в Коломне. Сдать объект в эксплуатацию планируют в ноябре будущего года. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В настоящее время готовность здания составляет десять процентов.





«Строители занимаются фундаментом и прокладывают наружные инженерные сети», — говорится в сообщении.