Строительство детсада с бассейном в Коломне завершат в 2027 году
Детский сад с бассейном строят в микрорайоне Колычево в Коломне. Сдать объект в эксплуатацию планируют в ноябре будущего года. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В настоящее время готовность здания составляет десять процентов.
«Строители занимаются фундаментом и прокладывают наружные инженерные сети», — говорится в сообщении.Детский сад сможет принять 140 воспитанников. Здание будет двухэтажным, его общая площадь составит свыше 4 200 квадратных метров. Помимо бассейна, там разместят помещения для групп, физкультурный и музыкальный залы, кружковые, пищеблок и медпункт.
На прилегающей территории установят игровые площадки и теневые навесы, а также оборудуют места для хранения санок, велосипедов и колясок.