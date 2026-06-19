В «Доме Озерова» в Коломне расскажут о жизни и творчестве Питера Пауля Рубенса
27 июня в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» состоится лекция «Король живописцев и живописец королей», посвященная творчеству выдающегося фламандского художника Питера Пауля Рубенса, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Питер Пауль Рубенс вошел в историю искусства как один из главных мастеров эпохи барокко. Художник, рисовальщик, архитектор, дипломат и коллекционер создал собственный узнаваемый стиль, который оказал значительное влияние на развитие европейской живописи. Его произведения прославились динамикой, эмоциональностью и богатством художественных образов.
После себя мастер оставил около трех тысяч работ. Многие из них он создал совместно с учениками и коллегами своей мастерской. Научный сотрудник галереи Юлия Зимина познакомит слушателей с основными этапами жизни Рубенса, расскажет о его творческом наследии и роли в развитии европейского искусства.
Участники лекции узнают, как художник добился международного признания и почему его имя стало символом целой эпохи.
Начало мероприятия запланировано на 16:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробную информацию о лекции можно найти на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».
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