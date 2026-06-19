В «Доме Озерова» в Коломне расскажут о жизни и творчестве Питера Пауля Рубенса

19 июня 2026, 16:29

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

27 июня в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» состоится лекция «Король живописцев и живописец королей», посвященная творчеству выдающегося фламандского художника Питера Пауля Рубенса, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.