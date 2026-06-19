В Дзержинском завершают капремонт гимназии №5
В гимназии №5 «Интеллект» в Дзержинском проводят капитальный ремонт. Закончить его должны до начала учебного года. Ход работ проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Гимназия размещается в двух трёхэтажных корпусах, построенных 37 лет назад.
«Подрядчик завершает монтаж фасада, армирование и облицовку панелями подпорной стенки и отделку помещений. Благоустройство прилегающей территории готово уже наполовину. Открытие обновленной гимназии состоится 1 сентября», — сказал Волков.Он добавил, что в округе также ремонтируют детсад при школе №26 в Люберцах и дошкольное отделение лицея №3 в Дзержинском.
Ранее сообщалось, что в Люберцах открылся отремонтированный Центр ветеранов.