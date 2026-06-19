В Дзержинском завершают капремонт гимназии №5

19 июня 2026, 17:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

В гимназии №5 «Интеллект» в Дзержинском проводят капитальный ремонт. Закончить его должны до начала учебного года. Ход работ проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Гимназия размещается в двух трёхэтажных корпусах, построенных 37 лет назад.





«Подрядчик завершает монтаж фасада, армирование и облицовку панелями подпорной стенки и отделку помещений. Благоустройство прилегающей территории готово уже наполовину. Открытие обновленной гимназии состоится 1 сентября», — сказал Волков.