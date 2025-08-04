Строительство детсада в химкинском ЖК «Ивакино» завершат осенью
Готовность нового детского сада в жилом комплексе «Ивакино» достигла 95%. В этом убедилась химкинский депутат Татьяна Кавторева, которая проверила ход строительства, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наш городской округ непрерывно развивается, особое внимание уделяется созданию комфортных и современных условий для наших маленьких жителей. Новый детский сад в ЖК «Ивакино» – ещё один шаг к обеспечению доступного и качественного дошкольного образования. Уверена, что открытие детсада станет настоящим праздником для жителей микрорайона», – отметила Кавторева.Депутат оценила текущее состояние объекта, обсудила с застройщиком сроки завершения работ и качество материалов. По данным застройщика, готовность объекта – 95%.
Завершены основные строительно-монтажные работы, заканчиваются отделочные работы в помещениях. Рабочие ведут финальную подготовку групповых комнат, сборку мебели и благоустройство прилегающей территории. Полностью работы завершат осенью.