В подольском селе Сынково открыли новую детскую площадку
Новая детская площадка открылась у дома №4 по улице Центральная в селе Сынково городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Игровое пространство занимает 140 квадратных метров. Элементы выполнены в тематике «Дендрология».
«Продолжаем благоустраивать наши дворы и общественные пространства — вместе мы делаем округ уютнее и комфортнее для жизни», — отметил глава округа Подольск Григорий Артамонов.Качество новой площадки проверили член окружного Совета депутатов Денис Бесогонов и директор лицея № 1 посёлка Львовский Светлана Пелипака. Для безопасности детей на площадке установили ограждение и сделали мягкое покрытие. А для родителей поставили удобные скамейки.