В Подмосковье с начала года провели около 1,9 млн телемедицинских консультаций
Почти 1,9 млн телемедицинских консультаций получили жители Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
На онлайн-приёме врач может скорректировать схему лечения, объяснить результаты анализов и диспансеризации, закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.
«Телемедицина делает доступнее получение целого ряда медицинских услуг и при этом экономит время пациента, так как ему ему не нужно приходить в поликлинику», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Записаться на онлайн-консультацию можно по телефону 122, через подмосковный портал госуслуг «Здоровье» и приложение «Добродел:Телемедицина», а также с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ.