В Подмосковье с начала года провели около 1,9 млн телемедицинских консультаций

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 1,9 млн телемедицинских консультаций получили жители Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На онлайн-приёме врач может скорректировать схему лечения, объяснить результаты анализов и диспансеризации, закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.





«Телемедицина делает доступнее получение целого ряда медицинских услуг и при этом экономит время пациента, так как ему ему не нужно приходить в поликлинику», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.