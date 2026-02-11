Строительство детсада в посёлке ВНИИССОК завершат в 2027 году
Детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, строят в посёлке ВНИИССОК Одинцовского городского округа. Сдать объект в эксплуатацию должны в будущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность здания составляет 12%.
«На площадке ведётся устройство фундамента», — говорится в сообщении.Согласно проекту, в детсаду будет десять помещений для групп со своими игровыми, спальнями и буфетами, а также музыкальный и физкультурный залы, кружковая зона, медпункт и пищеблок полного цикла.
На прилегающей территории обустроят десять зон для прогулок с теневыми навесами, установят игровые и спортивные площадки, проложат проезды и тротуары и проведут озеленение.